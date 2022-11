Montréal (57e) et Ottawa (96e) se positionnent dans le Top 100 des meilleures villes au monde selon un nouveau classement de Resonance Consultancy.

Ses auteurs ont tenu compte d'un large éventail de facteurs pour dresser leur liste, dont le taux d'emploi, les investissements et le tourisme.



Trois autres métropoles canadiennes figurent dans ce classement, soit Toronto (24e), Calgary (65e) et Vancouver (69e).

Londres arrive au sommet, suivie de Paris, New York, Tokyo et Dubaï.

Resonance has just released the latest edition of our World’s Best Cities Report with the top 10 cities:



1) London

2) Paris

3) New York City

4) Tokyo

5) Dubai

6) Barcelona

7) Rome

8) Madrid

9) Singapore

10) Amsterdam



