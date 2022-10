Un nouveau parti politique pourrait voir jour à Gatineau.

Deux élus indépendants, Steven Boivin et Edmond Leclerc, sont en sérieuse réflexion à cet effet, notamment pour avoir accès à de plus grandes ressources humaines et financières qu'en faisant cavalier seul.

«Je ne suis pas surprise. Ça va faire un an qu'on a été élu et je vois le déséquilibre et une forme d'injustice vécus pour les indépendants dans les ressources qui sont disponibles pour les appuyer.»

- France Bélisle, Mairesse, Ville de Gatineau

Des 20 élus au conseil municipal de Gatineau, 12 sont indépendants et huit sont associés à Action Gatineau, le seul parti politique gatinois à l'heure actuelle.