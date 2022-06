La Commission d’enquête sur le réseau de train léger d’Ottawa a officiellement entamé lundi ses audiences publiques.

L’ex-directeur du Bureau d’implantation du système ferroviaire pour la ville, John Jensen, ainsi que Riccardo Cosentino du Groupe de transport Rideau ont été les premiers témoins interrogés devant le grand responsable de la commission, le juge William Hourigan.

Les éléments filtrés jusqu'à maintenant laissent entendre qu'il y aurait eu des pressions politiques pour accélérer la mise en service du train léger.



Notons que pas moins de 41 personnes devraient témoigner à la Commission d'ici le 7 juillet.



Celle-ci avait au préalable recueillis plus d'un million de documents, dont plus de 10 000 ont été jugés pertinents, et mené 90 entrevues.

