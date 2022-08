Le maire d'Ottawa réclame l'embauche de 42 ambulanciers paramédics supplémentaires.

Jim Watson en a fait la demande au gouvernement Ford afin de réduire le nombre d'épisodes de couverture zéro dans la capitale, soit le fait qu'aucune ambulance ne soit disponible.



Depuis le début de l'année, c'est arrivé à 1125 reprises, ce qui est un nouveau record.

Dans une lettre adressée au premier ministre, Doug Ford, et à la ministre de la Santé, Sylvia Jones, le maire affirme que les retards de déchargement dans les hôpitaux contribuent de façon importante à la situation actuelle, qu'ils nuisent à la capacité du Service paramédic d'Ottawa de répondre aux appels et qu'ils mettent en péril la sécurité publique.

«Grâce à votre leadership, et en accordant la priorité à l'efficacité des dépenses des contribuables, la province peut résoudre une fois pour toutes ce problème de longue date en reconnaissant les retards de déchargement comme un risque pour la sécurité publique», a écrit Jim Watson.

Le maire de la capitale souhaite établir une cible à 30 minutes.

«Grâce à vos directives, il est possible de mettre en place des mesures incitatives pour que les hôpitaux atteignent l'objectif de déchargement en 30 minutes et de créer des mesures et des rapports normalisés entre les hôpitaux et le personnel paramédical, afin de disposer d'une collecte de données plus cohérente et plus précise pour éclairer les décisions», a déclaré M. Watson.