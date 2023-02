La Ville d'Ottawa devrait limiter à 2,5% l'augmentation des taxes municipales en 2023.

Le nouveau maire Mark Sutcliffe respecterait ainsi l'une de ses promesses électorales.



La Ville a présenté mercredi une ébauche de budget chiffrée à 4,5 milliards $.



Crédit photo : Ville d'Ottawa

Les postes budgétaires les plus importants seront dédiés aux services sociaux et communautaires (21,6%), au transport en commun (15,8%) et à la gestion de l'eau et des déchets (13,2%)

Cette ébauche de budget devra toutefois subir une ronde de consultations avant son approbation finale le 1er mars prochain.