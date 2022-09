OC Transpo présentait un déficit cumulatif de 42,6 M$ dans son budget de fonctionnement à la fin du deuxième trimestre.

Le transporteur explique cet écart par la baisse de l'achalandage due à l'émergence du variant Omicron, ainsi qu'aux répercussions du Convoi de la Liberté.



Le transport en commun à Ottawa reprend toutefois lentement son rythme avec 3,3 millions de déplacements effectués en juillet dernier, soit 65% de plus qu'un an plus tôt en pleine pandémie.

Il est toutefois loin des chiffres pré-COVID, alors que 6,7 millions de déplacements avaient été notés en juillet 2019.



OC Transpo projette un déficit de 85 M$ à la fin de son exercice financier.