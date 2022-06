Un résident d'Ottawa devra faire face à pas moins de 105 chefs d'accusation criminels en lien avec la possession de plusieurs armes à feu et types de drogue.

Kyle Broomer, 27 ans, a été arrêté mardi à la suite d'une perquisition dans le pâté de maisons des 600 de la promenade Merkley.



La frappe a entre autres permis aux policiers de saisir six armes, 600 grammes de cocaïne, plus de 29 000 pilules de méthamphétamine, près de 11 kilos de marijuana et trois véhicules.



Un autre résident d'Ottawa, Ali Ayad Al Mezel, 32 ans, a aussi été épinglé dans le cadre de cette opération.

Objets saisis

· Un revolver .357 Magnum;

· 11 cartouches de calibre .357;

· Trois pistolets semi-automatiques X P80 style Glock;

· Un pistolet semi-automatique de calibre 7,62 mm;

· 8 cartouches de calibre 7,62 mm;

· Un fusil tactique Pallas à canon lisse et à pompe de calibre 12;

· 600 grammes de cocaïne;

· 800 grammes de psilocybine;

· Plus de 29 000 pilules de méthamphétamine;

· Près de 11 kilos (24 lbs) de marijuana;

· De l’argent en devise canadienne;

· Un véhicule Honda FIT 2010;

· Une camionnette Ford F150 2009; et

· Un VUS Lexus 2021.