L'objectif est d'un million de dollars.

Les sommes amassées serviront à aider les adultes avec une déficience intellectuelle à développer leur autonomie pour leur permettre de vivre mieux en société.

NOUVEAUX LOGEMENTS

L'argent servira également à la construction de 24 logements supervisés d'une chambre, dans un nouvel édifice de 30,000 pieds carrés quI abritera aussi le centre de jour. La nouvelle Maison sera située au 317, boulevard Maloney Est, Gatineau.

L’équipe du Centre Les Apprentis a constaté un manque criant de logements supervisés. Selon le président du conseil d'administration du centre, Robert H. Parent, il manque actuellement entre 100 et 300 logements destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Par le fait même, les nouveaux logements permettront à un nombre croissant de parents vieillissants, de placer leurs enfants avant qu’ils ne deviennent incapables de s'en occuper.



« La Maison des Apprentis a été pensée afin d’atteindre le plein potentiel de tous ses occupants en se basant sur des plans d’intervention individuels. L’appartement supervisé permettra une grande intimité et une vie privée, en plus d’encourager la participation à un plus large éventail d’activités tout en responsabilisant les individus et en encourageant de saines habitudes de vie. En résumé, ce modèle de logement mène à la valorisation de soi, à la fierté personnelle et à l’amélioration de la qualité de vie. On y retrouvera également un logement pour un superviseur afin d’assurer une présence la nuit. »

- Robert H. Parent, président, conseil d'administration, Maison des Apprentis

Selon monsieur Parent, ce projet ambitieux ne peut pas se faire seul. Il a été présenté auprès de la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) et la Ville de Gatineau. Le Centre Les Apprentis se tourne aussi vers la communauté pour compléter son financement.