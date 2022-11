Le chantier d'élargissement de l'autoroute 50 en Outaouais avance à bon rythme.

Au cours des 12 derniers mois, de nombreuses interventions ont été complétées, dont la construction de la structure enjambant la route 309, la réalisation de plus de la moitié des travaux de dynamitage et l'aménagement de la fondation de la chaussée sur plus de deux kilomètres.



À terme, ce projet de près de 100 millions $ permettra de sécuriser un tronçon de 9,7 kilomètres en séparant les voies de circulation par la construction d'une deuxième chaussée entre le chemin Findlay, à Gatineau, et 3,3 kilomètres à l'est de la route 309, à L'Ange-Gardien.



Selon les prévisions, ce nouveau tronçon devrait être inauguré selon l'échéancier initial, comme le confirme la porte-parole régionale du ministère des Transports, Rosalie Faubert.

«À ce jour, les travaux avancent bien et respectent l'échéancier global. La mise en service des chaussées est toujours prévue à l'automne 2023.»

Les travaux, outre ceux de dynamitage, seront suspendus pour la période hivernale et reprendront au printemps prochain.