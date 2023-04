Les temps d'attente sur civières dans les urgences de l'Outaouais sont parmi les pires au Québec.

Selon les plus récentes données obtenues auprès du Centre de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), les hôpitaux de Hull et de Papineau font piètre figure avec respectivement 28 et 26 heures d'attente en moyenne.



L'hôpital de Gatineau ne fait guère mieux avec un temps d'attente moyen sur civières de 21 heures.

Voici les temps précis d’attente sur civières dans toutes les urgences de l’Outaouais :

Hull : 28,20 heures

Papineau : 25,97 heures

Gatineau : 21,32 heures

Wakefield : 14,82 heures

Maniwaki : 12,53 heures

Pontiac : 11,59 heures

«Ces chiffres-là ne sont pas très beaux. En Outaouais, la situation est difficile depuis plusieurs années pour différentes raisons, notamment la pénurie de personnel.» - Dre Marie-Hélène Folot, Directrice adjointe par intérim des services professionnels, CISSSO

Le nerf de la guerre demeure le manque de lits aux étages qui désengorgeraient les civières aux urgences.



Le CISSSO rappelle qu’il est possible d’obtenir des conseils santé auprès d’autres sources, tels le 8-1-1, les pharmaciens et les cliniques.

La moyenne provinciale du temps d'attente sur civières se chiffre elle à 18 heures.