Le port du masque ne sera pas obligatoire dans les écoles de l'Ontario à la prochaine rentrée.

Le ministre de l'Éducation vient de le confirmer, ajoutant que le masque sera porté sur une base volontaire.



Des masques et des tests rapides de dépistage seront d'ailleurs disponibles dans les écoles au cours de la prochaine année scolaire.

Rappelons que l'obligation de porter le masque dans les écoles a pris fin le 21 mars dernier en Ontario.

Le gouvernement Ford avait d'ailleurs déposé à la fin du mois de juillet un plan visant à aider les élèves à rattraper leur retard après deux années de pandémie.

Dans le cadre de ce plan, les protocoles COVID-19 dans les écoles resteront les mêmes qu'au printemps dernier.

« Le Plan de rattrapage de notre gouvernement est conçu pour que les élèves restent dans des salles de classe sûres et sans perturbation, a déclaré le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, dans une déclaration à CTV News. Le plan de rattrapage vise à aider les élèves à se remettre sur la bonne voie, à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne et à l'emploi, et à profiter pleinement des clubs, des sports et des activités parascolaires, qui sont essentiels pour leur santé physique et mentale. Cela commence par le fait d'être en classe, à l'heure, avec l'expérience scolaire complète associée à des soutiens historiques en matière de santé mentale et de tutorat. »