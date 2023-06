Plus d'un jeune sur 10 travaille en anglais à Gatineau selon une nouvelle étude de l'Office québécois de la langue française.

À 11,1%, il s'agit d'ailleurs du taux le plus élevé de tous les grands centres métropolitains du Québec, y compris Montréal.



À l'opposé, seuls 39% des travailleurs de la région âgés entre 18 et 34 ans utilisent plus régulièrement le français sur leur lieu d'emploi, et ce, même si les deux-tiers disent préférer travailler dans la langue de Molière.

«De voir qu’il y a encore de jeunes travailleurs qui ne peuvent pas (travailler en français) ou qui doivent travailler partiellement en anglais au Québec est une aberration. C’est carrément inacceptable.» - Jean-Paul Perreault, Président, Impératif Français

M. Perreault blâme entre autres le gouvernement fédéral pour ces résultats.