À Ottawa, les policiers attendent de pied ferme les manifestants qui viendront perturber les activités de la Fête du Canada.

Le Service de police d'Ottawa affirme avoir appris des manifestations des derniers mois et se dit prêt à toute éventualité. Un plan a été élaboré pour réagir à différents scénarios.



L'objectif premier est de permettre à ceux qui veulent célébrer la Fête du Canada de le faire en toute sécurité.

« La priorité, c'est d'être préparé pour être sûr que les manifestatnts et ceux qui vont pour célébrer la Fête du Canada le fassent en sécurité et qu'il n'y ait pas de chicane, a fait savoir le Directeur général des Services de protection et d’urgence, Kim Ayotte. Les policiers vont être là pour aider si le risque est plus élevé. »

De son côté, le maire Jim Watson affirme avoir pleinement confiance envers le Service de police d'Ottawa.

Il rappelle que les manifestants ont le droit de s'exprimer, mais que tout acte illégal sera puni.

« Le 1er juillet, c'est un temps pour célébrer notre pays, a affirmé le maire. Si vous avez des problèmes avec le gouvernement du Canada, vous avez le droit de faire une manifestation, mais vous n'avez pas le droit de ruiner la fête pour tous les autres. »

Présence policière accrue

Il faut s'attendre à une importante présence policière au centre-ville de la capitale et dans le secteur des plaines LeBreton.



Une zone de contrôle des véhicules à moteur sera notamment instaurée de mercredi à lundi afin de limiter les déplacements.

« Les véhicules automobiles prenant part à toute forme de manifestation, d’événement, de protestation ou de rassemblement ne seront pas autorisés », a fait savoir le Service de police d'Ottawa, ajoutant que « les automobilistes qui ne respectent pas la signalisation temporaire d’interdiction d’arrêt peuvent recevoir une contravention et être remorqués. »

Rappel: La fête du Canada aura des répercussions sur la circulation dans toute la ville.



La fête du Canada aura des répercussions sur la circulation dans toute la ville. Informez-vous des répercussions sur la circulation, comme la Zone de contrôle des véhicules automobiles au centre-ville. 25 juin 2022

Pour connaître les impacts sur la circulation automobile, visitez le site web de la Ville d'Ottawa.

« Se déplacer dans le centre-ville le jour de la fête du Canada sera plus compliqué que d’habitude cette année, a indiqué la Ville d'Ottawa sur son site web. Planifiez votre itinéraire et attendez-vous à des retards. Le transport en commun est votre meilleure option et OC Transpo offre un service spécial gratuit le jour de la fête du Canada. »