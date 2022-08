Quatre jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été arrêtés par les policiers de Gatineau pour des agressions armées à l'endroit de mineurs.

Parmi ceux-ci, un résident de 17 ans de la MRC des Collines-de-l'Outaouais a été interpellé pour des actes de violence et d'intimidation.



Il est d'ailleurs considéré comme la tête dirigeante d'un réseau de trafic de stupéfiants.



Au cours des derniers mois, le suspect et ses complices auraient battu sauvagement et humilié deux ados qui effectuaient de la revente dans son réseau.



Ils leur auraient aussi subtilisé des cellulaires, des vêtements et d'autres objets de grande valeur.



«C'est vraiment de la prévention que l'on veut faire auprès des jeunes qui pourraient avoir de tels (articles) d'être conscients de l'envie que ça peut susciter. Pour les parents, si on voit que nos enfants possèdent de tels (articles), mais qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent pour se les payer, ça pourrait nous mettre la puce à l'oreille qu'ils participent peut-être à des activités illicites.»

- Andrée East, Porte-parole, Service de police de la Ville de Gatineau

Les victimes, des ados, travaillaient à titre de revendeurs de drogue pour l'adolescent qui a planifié et mené les agressions.



