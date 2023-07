Deux autres tornades se sont ajoutées au bilan de la tempête qui a touché le Grand Ottawa le 13 juillet dernier.

En plus des deux plus destructrices qui ont frappé le secteur Barrhaven, l'équipe spécialisée de l'Université Western en a noté deux autres d'intensités plus faibles dans l'Est ontarien, soit à Embrun et à Fournier.



Ces dernières étaient de catégorie EF0 avec des vents variant de 115 à 125 km/h, comparativement à des EF1 avec des vents de 155 km/h pour celles qui ont endommagé 125 maisons dans la capitale fédérale.

À Embrun, le tourbillon a frappé à 13h17 et s’est étendu sur 1,14 kilomètre, causant des dommages mineurs à certaines toitures et cassant des arbres.

Du côté de Fournier, on parle d’une allée longue de 9,62 kilomètres et large de 510 mètres qui s’est manifeste à 13h55 et qui a endommagé des cultures agricoles et des arbres.

Des tornades aussi au Québec

Ce n'est pas une, mais bien deux tornades qui auraient touché terre lors du passage d'un système d'orages violents jeudi dernier au Québec, selon des chercheurs de l'Université Western, en Ontario.

En plus de la tornade déjà confirmée par Environnement Canada à Mirabel, les experts du Northern Tornadoes Project (NTP) affirment avoir trouvé des preuves d'une autre faible tornade qui aurait eu lieu près de Saint-Thomas, dans Lanaudière.

Dans un article publié mercredi sur leur site, les chercheurs ont expliqué que cette deuxième tornade a reçu la cote d'intensité la plus faible.

«Une étude au sol et par drone du NTP a été réalisée les 16 et 17 juillet 2023 et a documenté les dommages causés aux arbres, ainsi que ceux causés à deux granges et au toit d'une maison. Une trajectoire de tornade visible à travers les cultures a également été observée», ont indiqué les chercheurs.

Avec des information de CTV News et de La Presse canadienne.