Le projet des serres urbaines Notre-Dame pourrait finalement ne jamais voir le jour.

Selon LeDroit, les promoteurs feront le point jeudi sur les plus récents développements, plus d'un mois après le référendum qui a bloqué la poursuite du projet, et les nouvelles ne s'annoncent pas positives.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Outaouais, consultez le Noovo.Info.

Des démarches étaient notamment en cours pour trouver un autre endroit où aménager les serres dans le Vieux-Gatineau.

Une rencontre a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière avec le service d'urbanisme de la Ville de Gatineau.

«Moi, ce que j'ai demandé à l'équipe d'urbanisme, c'est qu'ils soient capables d'être en mode solution et de voir ce qu'on peut faire avec les serres urbaines, a indiqué la mairesse de Gatineau, France Bélisle. Il y a un bout, aussi, qui appartient aux serres urbaines de voir comment ils veulent se positionner pour rebondir dans ce dossier-là.»

À lire également :