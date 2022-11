À Ottawa, la réunion de la Commission des services policiers a dû être interrompue abruptement hier soir après que des citoyens aient perturbé la rencontre.

Le groupe voulait notamment dénoncer le profilage racial et le manque d'imputabilité de la police et du système de justice.



La décision a été prise de mettre un terme à la rencontre, avant même que le nouveau chef de police, Eric Stubbs, n'ait le temps de prendre la parole.

Un homme a été arrêté sur place pour désordre public.

Following the adjournment of the Ottawa Police Services Board this evening, several individuals became combative, verbally abusive to members of the public and refused to leave the premises. 1/2