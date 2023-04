L'agglomération du Grand Montréal est en situation d'alerte élevée en raison de la fonte printanière qui pourrait causer des inondations.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

Dimanche, les niveaux d'eau ont franchi le seuil d'inondation mineure à la centrale de production d'électricité de Carillon sur la rivière des Outaouais, a annoncé la Ville de Montréal dans un communiqué. Elle prévoit que les niveaux d'eau continueront de monter au cours des 48 prochaines heures.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie, avec 15 à 25 mm de précipitations prévues à partir de lundi soir.

La Ville indique que plusieurs arrondissements et villes en banlieue, en particulier autour du lac des Deux-Montagnes, du lac Saint-Louis et de la rivière des Prairies, pourraient être à risque d'inondation en fonction des conditions météorologiques.

INONDATIONS | Montréal a déclenché le mode alerte. C’est un seuil du débit de deux rivières qui provoque cette alerte : la Ville appelle les citoyens et citoyennes à se préparer. Des équipes sont déjà sur le terrain #noovoinfo pic.twitter.com/nEKx0P3Han — Anaïs Elboujdaïni | elle/she/her (@AnaisElboujda) April 17, 2023

En réponse, la métropole passe en mode d'alerte de son Plan particulier d’intervention (PPI) portant sur les inondations et affirme être prête à déployer les ressources nécessaires selon les besoins.

Voyez le récapitulatif d'Anaïs Elboujdaini au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Les personnes vivant dans les zones à risque sont encouragées à être prêtes à réagir rapidement, a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal. «Nous savons à quel point cette période de l’année est stressante pour plusieurs Montréalaises et Montréalais vivant en bordure de la rivière des Prairies, et nous serons là pour les accompagner. Nos équipes sont prêtes à déployer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires afin de faire face à d’éventuelles crues des eaux», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Plus d'informations sur la situation d'inondation, y compris les niveaux d'eau mis à jour, peuvent être trouvées sur le site web de la Ville.

Préparer une trousse d'urgence

Martin Guilbault conseille aux citoyens qui vivent dans les secteurs qui présentent un risque élevé d'inondation de préparer une trousse d'urgence, pour subvenir «aux besoins de la famille pendant au moins trois jours».

Cette trousse devrait notamment inclure de l'eau potable, de la nourriture non périssable, une radio à piles, une lampe de poche, des bougies, des allumettes, une trousse de premiers soins et un sifflet pour être entendu par les équipes de secours.

Selon le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal, le risque d'inondation est à son plus haut niveau depuis 2019.

Cette année-là, une combinaison catastrophique de pluies abondantes survenues à la suite d'un hiver neigeux et de températures froides qui avaient maintenu le couvert de neige intact jusque-là avait forcé l'évacuation de milliers de personnes à travers plusieurs régions du Québec.

Mais la porte-parole de la sécurité civile Marie-Soleil Boulet-Pruneau se veut rassurante et ne craint pas, pour l'instant, d'inondation majeure.

«On se rappelle toujours les inondations majeures de 2017 et 2019, mais pour le moment, ce n'est pas ce qui est appréhendé.»

Elle a expliqué que le ministère de la Sécurité publique surveille les cours d'eau «à la grandeur du territoire».

Les régions des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais «attirent davantage notre attention et, dans une moindre mesure, la capitale nationale», a précisé Marie-Soleil Boulet-Pruneau en ajoutant que des températures plus fraîches prévues dans certains secteurs pourraient ralentir la fonte des neiges.

«Les températures ont une tendance vers la baisse au cours des prochains jours (…) donc ça pourrait diminuer la fonte de la neige, si les températures sont à la baisse, ça devrait être plutôt stable».

Ailleurs dans la province

Québec

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie pour la région de Québec, jusqu'à 25 millimètres pourraient tomber dans les prochaines heures.

«Cette pluie devrait accélérer la fonte de la neige déjà très active due au temps doux et provoquer une hausse significative du débit et du niveau de certains cours d'eau. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres», a indiqué l'agence fédérale.

En fin d'après-midi, une inondation mineure a été signalée sur la rivière Saint-Charles à 0,8 km en amont de la rivière Lorette.

Laurentides

Une inondation moyenne a été observée dans la rivière du Nord en amont du pont du CN à Saint-Jérôme. Des inondations mineures ont été rapportées près de Sainte-Agathe-des-Monts pour le même cours d'eau ainsi qu'à la rivière du Diable, en amont du pont de la route 117.



Lanaudière

Lundi matin, il y avait une inondation moyenne dans la rivière Ouareau à Rawdon, à la tête des chutes Dorwin.

Des inondations mineures ont été observées au lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la rivière L'Assomption au pont-route 158 à Joliette, ainsi qu'à la rivière Noire, en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l'Énergie.

Laval

Une inondation mineure a été observée sur la rivière des Mille Îles en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes.

«Je ne m'inquiète pas, mais on regarde plusieurs fois par jour dehors et on suit le niveau de l'eau sur le site. On a des pompes. Alors il faut toujours que les pompes fonctionnent», a dit une résidente de Pointe-Calumet, Sylvie Charron en entrevue à Noovo Info, qui surveille l'état de la situation.

Montérégie

Une inondation mineure s'est produite sur le lac des Deux Montagnes, à 300 m au nord de l'autoroute-20.

Mauricie



En fin d'après-midi lundi, la sécurité civile publiait qu'une inondation mineure avait lieu au lac-Saint-Pierre.

Outaouais

Des inondations mineures ont été observées sur la rivière des Outaouais, à Ottawa, au parc Britannia ainsi qu'à la rivière Pikanoc, sur le chemin du Lac-Cayamant, à Gracefield.

Avec les informations de la Presse canadienne et d'Anaïs Elboujdaini pour Noovo Info