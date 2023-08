Le ciel gris de Montréal pourrait donner lieu à des orages jeudi. Environnement Canada prévoit des pluies constantes tout au long de la journée.

Ce texte est une traduction de CTV News Montreal.

Les conditions sont propices à des tempêtes puissantes et même à des tornades dans certaines parties de l'Ontario et du Québec. Une veille de tornade est également en vigueur pour Mont-Tremblant et les régions avoisinantes.



Les régions québécoises qui étaient sous surveillance d'orages depuis 8h30 sont:

Lanaudière



Laurentides

Pontiac

Témiscamingue

Haute-Gatineau - Lièvre - Papineau

Drummondville - Bois-Francs

Mauricie

Mont-Laurier

Parc du Mont-Tremblant - Saint-Michel-des-Saints

Vallée du Richelieu - Saint-Hyacinthe

Plusieurs secteurs des régions suivantes sont sous veille de tornade:

Laurentides

La région de Vaudreuil

Drummondville - Bois-Francs

Lachute - Saint-Jérôme

Pontiac

Pour Montréal, Environnement Canada prévoit 5 millimètres de pluie tout au long de la journée et entre 20 et 30 millimètres la nuit, lorsque le risque d'orages est plus élevé.

Les températures dans la région atteindront un maximum de 23 °C (29 avec humidex) et un minimum de 18 °C.

Avec les informations de Noovo Info