La pénurie de main-d’œuvre et l'achalandage accru en raison des virus respiratoires force le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) à lancer un appel à la population.

Le CISSSO invite d'une part les citoyens à utiliser des alternatives aux urgences lors d’un problème de santé semi-urgent.



Il demande du coup à toute personne ayant des compétences dans le domaine de la santé à venir lui prêter main forte



«On atteint une limite où il y a beaucoup de gens qui veulent se faire soigner et on est peu nombreux à être capable de les soigner, ce pourquoi c'est critique. On est dans les mêmes niveaux que lors des périodes de crise de la pandémie.»



- Mathieu Marsolais, Directeur des communications, CISSSO



Pour l'instant, aucun délestage n'est prévu par le CISSSO, mais il faut s'attendre à ce que les délais soient encore plus grands pour l'obtention d'une chirurgie.