À Ottawa, de nombreux parents s'indignent après la mise en ligne, au cours des derniers jours, d'une vidéo où on voit un adolescent être sauvagement agressé par un groupe de jeunes.

L'altercation serait survenue sur le chemin Ogilvie, près de l'école Gloucester High, que fréquente la victime.



Une pétition a depuis été lancée afin de réclamer de l'école et du ministère de l'Éducation des mesures accrue pour éviter que des gestes de violence semblables ne se reproduisent.

« En tant que parents d'enfants qui fréquentent les écoles de l'OCDSB, nous nous imaginons également comme les parents de la victime et, à ce titre, nous sommes complètement enragés et sous le choc que cela se produise dans nos communautés sécurisées et parmi les élèves, ont écrit les instigateurs de la pétition. Nous tenons à exprimer notre plus sincère condamnation du comportement abusif qui s'est produit et à exprimer nos plus profondes inquiétudes pour la sécurité de nos enfants. Nous aimerions également voir des mesures concrètes appliquées sur le terrain pour garantir que cette violence ne se reproduise jamais, et surtout pas à l'encontre des minorités visibles ou en raison de la race, de la religion, du sexe ou de toute autre distinction qui pourrait indiquer une vulnérabilité. »

La pétition a déjà été signée par plus de 5300 personnes.

Le Service de police d'Ottawa a par ailleurs ouvert une enquête.

