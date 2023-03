Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) testera dès la prochaine rentrée scolaire un horaire de quatre jours par semaine dans deux de ses écoles d'Ottawa.

Ce projet pilote sera proposé sur une base volontaire aux établissements scolaires de L'Étoile-de-l'Est du secteur Orléans et de Saint-Rémi du secteur Kanata.

Par cette initiative, le CECCE souhaite favoriser le bien-être des élèves, de leur famille et du personnel, ainsi que l’équilibre entre la vie personnelle et scolaire.

Le Conseil y voit plusieurs avantages, dont l'octroi de plus de temps aux élèves et au personnel pour passer des moments de qualité en famille, s’investir dans leurs passions et loisirs, assister à des rendez-vous, s’avancer dans leurs études et projets, ou tout simplement, se reposer.

Selon le Conseil, le projet favorise aussi la possibilité de se renouveler comme organisation afin d’attirer davantage de professionnels qualifiés en éducation.

«Le projet sera évolutif pour répondre aux besoins de la communauté scolaire. Le Conseil s’assurera que la qualité de l’enseignement demeure à la fine pointe et que les services offerts soient à la hauteur des attentes.»

- Johanne Lacombe, Présidente, CECCE

Afin d'offrir le même nombre d'heures d'enseignement au total durant l'année scolaire, celle-ci débutera une semaine plus tôt (22 août 2023) et se terminera trois jours plus tard (25 juin 2024) pour les élèves participant au projet.

Les journées scolaires seront aussi allongées de 38 minutes par jour.

Ce projet pilote se veut une première en Ontario et se situe parmi les précurseurs en Amérique du Nord.