La tempête du 21 mai dernier a coûté entre 25 et 30 millions de dollars à Hydro Ottawa.

Selon le PDG, c'est cinq fois plus élevé que la facture qui avait suivi le passage de tornades dans la capitale en septembre 2018.

Le gouvernement provincial a toutefois déjà confirmé qu'il payera la note.

« Nous sommes évidemment reconnaissants que le premier ministre ait accepté de couvrir ces coûts et nous les intégrerons évidemment dans la facture finale que la ville soumettra », a affirmé le PDG d'Hydro Ottawa, Bryce Conrad.

Il faut rappeler que les vents ont atteint 190 km/h au plus fort de la tempête.

Lent rétablissement

À cette heure, 98% des quelque 180 000 foyers qui avaient été privés d'électricité ont retrouvé le courant.

Il reste toutefois encore environ 3000 foyers à rebrancher à travers la capitale.

« Dans certaines des zones les plus durement touchées, une grande partie du matériel se trouve dans les arrière-cours des résidences, a avancé Conrad Bryce. Lorsque nous nous rendons sur place pour récupérer huit ou dix personnes, nous nous apercevons qu'au lieu de devoir remplacer un poteau, le transformateur est écrasé ou quelque chose lui est arrivé. Nous devons donc pivoter et le remplacer. Cela prend simplement plus de temps qu'il n'en faudrait autrement. »

En Outaouais et dans l'Est ontarien, on n'en compte plus que quelques dizaines.