Calendrier des audiences publiques de la Commission d’enquête sur le réseau de TLRO JOUR 1 – 13 juin John Jensen (ville d’Ottawa) – matin

Riccardo Cosentino (Groupe de transport Rideau) – après-midi JOUR 2 – 14 juin Rob Pattison (Infrastructure Ontario) – matin

Marian Simulik (ville d’Ottawa) – après-midi JOUR 3 – 15 juin John Traianopoulos (Infrastructure Ontario) – matin

Nancy Schepers (ville d’Ottawa) – après-midi JOUR 4 – 16 juin Yves Declercq (Alstom Transport Canada Inc.) – matin

Manuel Rivaya (Les constructeurs du TLRO) – après-midi JOUR 5 – 17 juin Antonio Estrada (Rideau Transit Group) – matin

Rupert Holloway (Les constructeurs du TLRO) – après-midi JOUR 6 – 20 juin Remo Bucci (Deloitte) – matin

Michael Burns (Thales Canada Inc.) – après-midi JOUR 7 – 21 juin Lowell Goudge (Alstom Transport Canada Inc.) – matin

Jacques Bergeron (Les constructeurs du TLRO) – après-midi JOUR 8 – 22 juin Bertrand Bouteloup (Alstom Transport Canada Inc.) – matin

Panel Parsons/Delcan – Thomas Fodor, Mike Palmer, Jonathan Hulse – aprèsmidi JOUR 9 – 23 juin Richard Holder (ville d’Ottawa) – matin

Monica Sechiari (Altus Group/organisme certificateur indépendant) – après-midi JOUR 10 – 24 juin Matthew Slade (Les constructeurs du TLRO/Rideau Transit Maintenance) –matin

Yang Liu (Alstom Transport Canada Inc.) – après-midi JOUR 11 – 27 juin Michael Morgan (ville d’Ottawa) – matin

Brian Guest (Boxfish) – après-midi JOUR 12 – 28 juin Thomas Prendergast (STV Inc.) – matin

John Manconi (ville d’Ottawa) – après-midi JOUR 13 – 29 juin Peter Lauch (Rideau Transit Group) – matin

Panel de la Ville d’Ottawa – Catherine McKenney, Allan Hubley, Sarah WrightGilbert, Diane Deans – après-midi JOUR 14 – 30 juin Derek Wynne (SEMP) et Sergio Mammoliti (TUV Rheinland/ISA) – matin

Jim Watson (Ottawa) – après-midi JOUR 15 – 4 juillet Steve Kanellakos (ville d’Ottawa) – matin JOUR 16 – 5 juillet Larry Gaul (STV Inc.) – matin

Troy Charter (ville d’Ottawa) – après-midi JOUR 17 – 6 juillet Richard France (Alstom Transport Canada Inc.) – matin

Brandon Richards (ville d’Ottawa) – après-midi JOUR 18 – 7 juillet Mario Guerra (Rideau Transit Management) – matin

Nicolas Truchon (Groupe de transport Rideau) – après-midi Source: Commission d’enquête publique sur le réseau de TLRO