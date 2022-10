L'absence de mesures de sécurité est à blâmer dans le décès d'un travailleur survenu en avril à la carrière Klock à Gatineau.

Le jour de l’accident, l'employé de Lafarge Canada, devait remplacer un boyau hydraulique sur une chargeuse sur roues. Pour effectuer sa tâche, il a dû surélever le bras de levage pour avoir accès à la zone de travail, sauf que cette manoeuvre a occasionné une perte d'huile hydraulique du bras de levage. Toutefsoi, l'équipement a subitement descendu sur lui.

Cause de l'accident



L’enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l’accident :



• Lors du remplacement d’un boyau hydraulique d’une chargeuse sur roues, l’utilisation d’une clé trop grande pour visser le raccord a fait en sorte que le travailleur a défait le raccord situé au-dessus pour créer un dégagement. Cela a entraîné l’écoulement de l’huile hydraulique et le bras de levage est descendu subitement sur lui.

• Le travail a été exécuté dans la zone de danger alors qu’aucune méthode de contrôle de l’énergie gravitationnelle n’était appliquée au bras de levage.

• Le remplacement d’un boyau hydraulique a été effectué sans supervision de la part de l’employeur.

L'enquête de la CNESST a permis de conclure que l'employeur a omis de mettre en place des mesures de contrôle malgré le risque d'une telle opération.



La CNESST souligne notamment le manque de supervision de la part de l’employeur, Lafarge Canada.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail a donc exigé de l'employeur qu'il élabore une procédure de travail qui tient compte des particularités des équipements mobiles et une procédure de contrôle et de supervicsion des travaux effectués par ses travailleurs. Lafarge Canada s'est conformé à ces exigences.