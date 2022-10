Les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et d'Antoine-Labelle s'unissent pour la protection du cheptel de cerfs de Virginie.

Elles demandent au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec un décret afin de mettre en application la restriction de la taille légale des bois pour tout le territoire.



«La demande est d'interdire l'abattage des cerfs de Virginie qui n'ont pas au minimum trois pointes sur un côté du panache. De cette façon, on laisse les cerfs avoir de la maturité et on rétablit le cheptel.»

- Normand St-Amour, Préfet suppléant, MRC Antoine-Labelle

Cette union a pour objectif commun de promouvoir et défendre une saine gestion des activités fauniques vu l'impact économique majeur de la chasse dans ces régions.