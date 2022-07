L’équipe du Parti conservateur du Québec (PCQ) est complète en Outaouais en vue des élections d’octobre prochain.

Trois nouveaux candidats ont été présentés par le chef Éric Duhaime, qui était de passage dans la région mercredi.



La pharmacienne Joëlle Jammal sera candidate dans la circonscription de Gatineau.. Elle souhaite notamment s'attaquer à l'inflation et redresser le réseau de la santé. Elle dénonce également les impacts des décisions du gouvernement Legault sur les libertés individuelles.

«Tous les jours, je vois les conséquences des mesures décrétées du gouvernement Legault sur mes patients, a-t-elle affirmé. Je vois énormément de détresse psychologique chez les gens de tous âges. Je me reconnais dans le discours de Monsieur Duhaime. Nous partageons le même attachement au respect de nos libertés individuelles. Son programme est cohérent et logique. Il est rassembleur et unit toutes les générations.»

Lise Couture, qui travaille en CPE depuis 17 ans, représentera quant à elle le PCQ dans Hull.

Elle a profité de l'annonce de sa nomination pour dénoncer le recours au temps supplémentaire obligatoire dans le milieu de la santé.

«C’est une situation dramatique, car cela met en danger la santé non seulement des patients mais aussi du personnel soignant, a-t-elle souligné. On voit clairement le nombre de personnes qui sont en arrêt de travail pour épuisement.»

Enfin c'est le courtier immobilier Terrence Watters qui se présentera pour le parti dans Pontiac. Il fait également de la santé une priorité.

«En Outaouais, le système de santé a un bilan peu reluisant, a-t-il affirmé. Un nouvel hôpital majeur est en projet, alors pourquoi ne pas en profiter pour débuter un grand changement au système de santé monopolistique Québécois? On doit décentraliser les décisions et permettre l’apport du privé au système public.»

Rappelons que Marc Carrière et Michel Kadri avaient déjà été confirmés comme candidats dans Papineau et Chapleau.

«Notre équipe conservatrice en Outaouais est maintenant complétée et j’en suis très fier, a affirmé le chef Éric Duhaime. C’est un honneur pour moi de les accueillir avec nous aujourd’hui. Ça prend du courage pour se lancer en politique et votre décision vous honore. J’ai déjà hâte de revenir dans la région pour vous appuyer lors de votre campagne!»