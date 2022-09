Trois policiers en congé ont certes réussi leur plus beau coup au golf mercredi dernier en sauvant un homme en arrêt respiratoire.

Les sergents Alain Potvin, Paul Dubé et Jocelyn Lessard, du détachement de Hawkesbury de la Police provinciale de l'Ontario, ont alors mis leur ronde de golf sur pause au 10e trou pour venir en aide à un pur inconnu.



«J'ai fait part à mes amis que monsieur était en détresse. On l'a mis par terre, on a commencé les manœuvres. Au bout d'environ trois minutes, monsieur a repris ses sens. On a été capable de le réanimer avec un RCR rapide.»

- Sergent Paul Dubé

Les trois collègues ont ainsi pu sauver la vie de Jean Laliberté, un résident de Hawkesbury, une satisfaction beaucoup plus grande que n'importe quel score final sur leur carte de pointage.

«Une très bonne journée réussie. Pour des gars dans la quarantaine et plus, on était comme des gagnants de la Coupe Stanley!»

- Sergent Paul Dubé

M. Dubé encourage fortement tous les citoyens à prendre des cours de RCR et à tous les lieux publics de détenir un défibrillateur automatique.