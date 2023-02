Trois résidents d'Ottawa ont été arrêtés en lien avec la mort de Kyle Andrades.

Nicolas Bergeret, 36 ans, et Antoine Richemond, 33 ans, ont été accusés de meurtre au premier degré.



George Dacosta, 46 ans, a pour sa part été accusé de meurtre au deuxième degré.

Rappelons que la victime a été retrouvée sans vie mardi à l'intérieur d'une unité commerciale du chemin 10th Line, au sud du boulevard Brian-Coburn, dans le secteur Orléans.

