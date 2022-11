La police de Gatineau a confiné une école secondaire de Gatineau par mesure préventive mardi après-midi.

Une opération policière près de la Polyvalente Le Carrefour et des Promenades Gatineau a mené à l’arrestation de trois suspects. Les agents du Service de police de Gatineau (SPVG) ont pourchassé ces individus à pieds dans le secteur du Centre Slush Puppie.

«Personne n'a été blessé», confirme le SPVG sur Twitter. La procédure de déconfinement était en cours à la polyvalente en fin d'après-midi.

Opération en cours #Gatineau : Trois suspects ont été arrêtés à la suite de poursuites à pieds dans le secteur du Centre Slush Puppie à Gatineau. La procédure de déconfinement est en cours à la Polyvalente Le Carrefour. La déconfinement sera graduel. Personne n'a été blessé. https://t.co/MuTHgLDuVc — PoliceGatineau (@PoliceGatineau) November 15, 2022

Ce confinement en milieu scolaire survient tandis que le Grand Montréal a été le théâtre de deux opérations du genre la semaine précédente - le même jour, soit le 11 novembre 2022, en moins de 12 heures.

À Laval, une fusillade s'est déroulée tout près du Collège Montmorency. Quatre personnes ont été blessées. Par mesure préventive, quelque 500 étudiants et membres du personnel ont été confinés à l'intérieur du cégep pendant plus de quatre heures.

Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, les étudiants et le personnel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ont aussi été confinés vendredi dernier à la suite d'un appel disant qu'un individu suspect avait été au cégep. L'opération policière aura duré plus de six heures. Personne n'a été blessé. Un suspect de 19 ans a été arrêté.

Par ailleurs, lundi, une intervention policière a eu lieu à l'école secondaire des Timoniers de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud. Il n'y a eu aucun confinement, mais une des récréations a dû se dérouler à l'intérieur.

