Trois suspects sont détenus en lien avec la fusillade qui a fait un mort dans la nuit de lundi à mardi à Ottawa.

Le meurtre est survenu vers 1h20 au 209, rue York, tout près du marché By au centre-ville.



Un homme est décédé des suites de ses blessures par balles.



Update: The Homicide Unit has arrested three individuals after a detailed ground search stemming from this morning’s homicide.#ottnews #ottnouvelleshttps://t.co/BifZBPr6dD https://t.co/1pA8xH4sJp