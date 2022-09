Les policiers d'Ottawa demandent l'aide du public afin d'identifier l'auteur d'une agression sexuelle dont aurait été victime un adolescent de 13 ans la semaine dernière.

Ce dernier marchait sur le chemin Hemlock, dans le secteur Manor Park, le 20 septembre dernier entre 19h30 et 21h, quand il a été approché par un inconnu.



Le suspect aurait prononcé des paroles décousues avant de toucher l'adolescent de manière sexuelle. La victime lui a toutefois résisté.

« Lorsque le garçon a résisté, le suspect l'a poussé au sol, a indiqué le Service de police d'Ottawa. Après une brève lutte, la victime a réussi à se libérer et à fuir la zone. »

Le suspect est décrit comme étant un jeune homme noir, à la fin de l'adolescence, avec une dentition proéminente. Il portait une veste rouge, un chapeau vert, des chaussures bleues et un t-shirt rayé blanc et noir.

