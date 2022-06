Un présumé agresseur sexuel en série pourrait avoir fait plusieurs victimes à Gatineau et Ottawa.

Aboubakr Seddik Bellafkih, 39 ans, aurait fait au moins une victime gatinoise depuis le début de l'année 2022 et les enquêteurs ont des raisons de craindre qu'il ait pu en faire d'autres dans la région.



Le résident de Montréal utilise le site de rencontre de Facebook sous le nom de «Amine Dylan».



Les policiers n'excluent toutefois pas qu'il puisse utiliser d'autres pseudonymes ou réseaux sociaux.



Seddik Bellafkih fait aussi l'objet d'accusations de même nature dans d'autres régions du Québec.



Il cible habituellement des femmes monoparentales ou vulnérables et n'hésite pas non plus à leur soutirer des sommes d'argent, prétextant avoir des soucis financiers.