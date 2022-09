À Gatineau, la liste des candidats à la succession de Louise Boudrias comme conseiller dans le district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond s'allonge.

Jérémie Carrier est le plus récent à avoir signifié son intérêt, lui qui avait terminé troisième et dernier à l'élection municipale de 2021, avec 7% des voix.

Le candidat a dévoilé ses priorités sur sa page Facebook. Il souhaite notamment s'attaquer au prix des logements et baisser les taxes municipales pour la classe moyenne, en plus de faire de l'environnement, du transport actif et de la démocratie des priorités.

Quatre autres candidats sont dans la course, soit les indépendants Marc Bureau, Mathieu Paquette et Jacques G. Lavoie, ainsi qu'Anne-Marie Roy d'Action Gatineau.

La période de mises en candidature se termine à 16h30 cet après-midi. Le scrutin est prévu le 23 octobre.

Tous les détails se trouvent sur le site web de la Ville de Gatineau.