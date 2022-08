Plus de peur que de mal pour le pilote d'un petit avion qui s'est écrasé samedi dans un champ situé au sud d'Ottawa.

Il aurait éprouvé des ennuis mécaniques, notamment une fuite de carburant, et ne serait pas parvenu à rejoindre la piste d'atterrissage de l'aéroport d'où il avait décollé.



Il a donc procédé à un atterrissage d'urgence dans un champ près de la promenade South Gower.

L'atterrissage a causé des dommages à l'appareil, mais le pilote s'en tire sans blessures sérieuses.

@OttFire responding to Dalmeny Rd & River Rd for a small plane crash. Initial reports are that it is a glider plane. #OttNews @OttawaPolice @Ottawa_Traffic pic.twitter.com/mZGfVYVgeG