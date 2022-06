Un homme a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies après avoir provoqué un accident samedi sur l'autoroute 417, à Ottawa.

Il est entré en collision avec une autre voiture près de la promenade Vanier, renversant celle-ci sur son côté.



Les occupants de la voiture ont dû être transportés à l'hôpital pour y soigner des blessures mineures.

Selon les policiers, le conducteur fautif avait plus du double de la limite d'alcool permise dans son sang.

Sa voiture a été saisie, son permis a été suspendu et il devra faire face à la justice.

Yesterday #OttawaOPP responded to a multi vehicle collision on #Hwy417 near Vanier Pkwy. An impaired driver, with a BAC more than double the legal limit, struck a vehicle causing it to roll. One male arrested and charged for Impaired Op. DL Suspended, Car Impounded. ^s.c.