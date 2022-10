Une enquête est en cours à Ottawa après la découverte d'un corps flottant dans l'eau dans l'est de la capitale.

La macabre découverte a été faite en avant-midi près du Collège canadien de police, le long de la promenade Sir George-Etienne Cartier.



On ignore pour l'instant les circonstances qui entourent ce décès.

Les policiers n'ont dévoilé aucune autre information.

Ottawa Police are responding to reports of a body floating in the water near the Canadian Police College. The investigation is ongoing. Please avoid the area. #ottnews