Un entraîneur de gymnastique a été accusé mercredi d'agressions sexuelles.

Benjamin Cooper, 27 ans, aurait sévi auprès de sept adolescentes âgées entre 14 et 17 ans entre 2014 et 2022.

Le résident de Toronto était à l'époque entraîneur pour Gymnastics Ontario dans les régions d'Ottawa et de Kingston.

Il aurait commis ses crimes dans le cadre de ses fonctions et à l'extérieur de celles-ci.

Les accusations portées contre lui sont les suivantes:

La police craint que l'homme pourrait avoir fait d'autres victimes.

Les personnes détenant des renseignements quant à ce dossier peuvent communiquer avec la police d'Ottawa au 613 236-1222, poste 5944, ou, de façon confidentielle, au 1 800 222-8477.



