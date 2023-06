Un simple garde-corps aurait pu sauver la vie d'un travailleur le 24 novembre 2022 à L'Ange-Gardien, en Outaouais.

À cette date, un employé de l'entreprise Accès système intérieur de La Pêche a péri après avoir trébuché sur un madrier d'ancrage, faisant une chute de quatre mètres (13 pieds) dans la cage d'escalier d'une maison en construction.



Selon le rapport d'enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la gestion par le maître d’œuvre et l’employeur des moyens d’accès à ladite cage et des travaux de tirage de joints en hauteur était déficiente.

«Le but n’est pas de trouver un coupable, mais de déterminer les causes exactes de l’accident afin d’émettre ensuite des recommandations pour prévenir ce genre d’événement.» - Michel Croteau, Inspecteur, CNESST

Des éléments de protection contre les chutes en hauteur ont été installés sur le chantier à la suite de cet accident.