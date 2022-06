Un Gatinois est recherché par les policiers d'Ottawa après qu'il aurait proféré des menaces de mort.

Cederick Richard-Soares, 28 ans, est considéré armé et dangereux par les policiers, qui vous demandent de ne pas l'approcher si vous l'apercevez.



Il aurait tenu des propos menaçants mercredi matin à l'endroit d'une connaissance qui se trouvait sur son lieu de travail, sur le chemin Renaud à Ottawa.

Si vous le voyez, svp composez le 9-1-1.https://t.co/BfeCVJKIwO@PoliceGatineau #Ottnouvelles — Ottawa Police (@OttawaPolice) June 8, 2022

Les policiers le décrivent comme étant un homme de race blanche mesurant 1,68 m (5 pi 6 po), ayant une carrure d’athlète, tatoué aux deux bras et au cou.

«Aux dernières nouvelles, il était vêtu d’une camisole bourgogne, d’un jean bleu court, et d’une casquette de baseball grise, a ajouté le Service de police d'Ottawa. Il porte une sacoche en bandoulière. Il serait possiblement passager à bord d’une berline Chrysler 200 de couleur argent, portant des plaques du Québec et conduite par une femme. On estime qu’il se trouverait dans le secteur d’Ottawa-Gatineau.»

Quiconque disposant de renseignements quant à l’endroit où se trouverait actuellement RICHARD-SOARES est prié d’en faire part à l’Unité des enquêtes criminelles de la Police d’Ottawa, division Est, en faisant le 613-236-1222, poste 3566.