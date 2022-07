Un homme devra faire face à la justice suite à l’accident mortel survenu samedi matin sur l’autoroute 174, à Ottawa.

Le Service de police d’Ottawa refuse toutefois de dévoiler les accusations exactes qui seront déposées, se limitant à dire qu’elles sont de nature criminelle.



Rappelons que l’accident est survenu vers 3h du matin samedi à l’embranchement de l’autoroute 417.

L’enquête des policiers se poursuit.

Ils cherchent notamment à obtenir des renseignements relatifs à un VUS de marque Jaguar rouge ou à un véhicule à passagers de couleur claire qui circulait dans le secteur au moment du drame.

« Quiconque aurait été témoin des événements, aperçu les véhicules impliqués, disposerait de données de caméra-témoin pertinentes, et qui ne s’est pas encore entretenu avec la police est prié de communiquer avec l’Unité des enquêtes sur les collisions de la Police d’Ottawa en faisant le 613-236-1222, poste 2481 », a indiqué le Service de police d'Ottawa.

