Un homme dans la vingtaine a été arrêté dans la municipalité de Les Cèdres par la Sûreté du Québec (SQ) en lien avec une agression armée et un double meurtre en Ontario.

Les policiers de la SQ ont reçu un appel vers 20h30 mercredi pour un véhicule abandonné sur l'autoroute 30 Est au niveau du péage dans la municipalité de Les Cèdres.

Sur place, des témoins racontent avoir vu une personne avec un comportement suspect. Cette personne suspecte serait embarquée à l'arrière d'un camion à la hauteur du poste de péage. Quelques minutes plus tard, les agents ont reçu un appel pour une agression envers le conducteur dudit camion, à la hauteur du km 20 de l'autoroute 30 Est.

«Quelques minutes plus tard, l'homme aurait agressé le conducteur du camion et les policiers se sont rendus sur place et c'est là qu'ils ont procédé à l'arrestation de l'individu», a indiqué Geneviève Gagnon, porte-parole civile de la Sûreté du Québec.

Les policiers se sont déplacés sur les lieux et ont utilisé une arme à impulsion électrique afin de contrôler l'homme en question avant de procéder à son arrestation. L'individu a été conduit au centre hospitalier pour recevoir des soins.

Le conducteur du camion a également été transporté au centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

Selon les premières informations, le suspect aurait été impliqué également dans un délit de fuite avec un autre camion quelques minutes avant l'agression. Il pourrait également être impliqué dans un évènement dans l'est ontarien survenu avant l’agression, dit-on.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire ont été envoyés sur place pour analyser la scène.

Double meurtre

L'homme pourrait avoir été impliqué dans un délit de fuite survenu plus tôt et dans un «événement survenu dans l'Est ontarien», a indiqué la SQ.

«La Police provinciale de l'Ontario (PPO) s'occupe de la portion des meurtres, des morts suspectes en fait, qui seraient arrivés dans l'Est ontarien», a précisé la porte-parole civile de la SQ.

Les autorités ontariennes disent avoir été informée de la situation par la SQ, après quoi elle s'est rendue dans une maison de la communauté de Hawkesbury Est, où deux personnes mortes ont été découvertes.

L'enquête est à ses balbutiements, mais la PPO dit que les deux événements semblent liés.

La police n'a pas donné les noms des victimes.

Il y a une présence policière imposante dans le secteur de Chute-à-Blondeau, à Hawkesbury Est, mais il n'y a pas de menace à la sécurité publique, selon la PPO.

Pour toute question en lien avec l'événement survenu dans l’Est ontarien, les citoyens sont invités à communiquer avec la Police provinciale de l’Ontario.

Avec les informations de La Presse canadienne et la collaboration de Marie-Pier Boucher, Noovo Info