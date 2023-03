Un homme de Gatineau devra possiblement expliquer son comportement à un juge.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la camionnette qu'il conduisait sur l'autoroute 50 Ouest a frappé un poteau, à la hauteur du kilomètre 145, dans une bretelle de sortie.

Il était minuit 30.

Le sergent de la Sûreté du Québec, Éric Cadotte, précise que sur les lieux, que « les policiers ont constaté que le conducteur, un homme dans la quarantaine, démontrait des signes d'intoxication à l'alcool.»

«Il a été arrêté et amené au poste de police. Sur place, il a refusé de se soumettre aux analyses prescrites par la loi», ajoute-t-il.

Le permis de conduire et le véhicule de l'homme ont été saisis et un rapport sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décidera ou non de porter des accusations.

