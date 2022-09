À Ottawa, un conducteur possiblement éméché a été arrêté la nuit dernière après avoir pénétré dans la section fermée de la rue Wellington, devant le Parlement, et avoir percuté les murets de ciment.

Selon le Service de police d'Ottawa, l'incident est survenu vers 2h20.



Le conducteur aurait percuté les murets de ciment à haute vitesse, ce qui a causé d'importants dommages.

Il a ensuite tenté de fuir les policiers, mais a été arrêté par le Service de protection du Parlement.

Plusieurs accusations criminelles devraient maintenant être déposées contre lui.

Rappelons qu'un autre homme a été arrêté mardi pour avoir, lui aussi, pénétré dans la zone où la circulation automobile est interdite.

Il était sous le coup d'une ordonnance de la cour et ne pouvait se trouver dans le secteur en raison de sa participation au «convoi de la liberté» l'hiver dernier.

The driver was not injured but attempted to flee. He was arrested by @pps_spp and taken into @ottawapolice custody. Numerous Criminal Code offences are expected to be laid. 2/2