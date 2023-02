Un homme a été poignardé à mort dans la nuit de lundi à mardi à Ottawa.

James Samson, 45 ans, a succombé à ses blessures à l'hôpital.



Joshua Brennan, un Ottavien de 37 ans, a été arrêté en lien avec cet homicide.

Le crime est survenu vers 1h30 dans un appartement situé au 2700 place Saratoga dans le secteur Gloucester.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert un homme et une femme gravement blessés.

Bien qu'hospitalisée, la vie de la femme, âgée dans la cinquantaine, ne serait pas en danger.

Des coups de feu avaient été tirés samedi soir dans ce secteur.

Wanted Suspect in the homicide on Saratoga Place arrestedhttps://t.co/syLOlL0ISX



Arrestation du suspect recherché, dossier de l'homicide Saratoga Place https://t.co/tvfzZugiT9#Ottnews #Ottnouvelles