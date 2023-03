Québec annonce une aide de presque un million de dollars pour appuyer une initiative de la Conférence des Préfets de l'Outaouais.

L'argent va épauler la démarche «Outaouais se démarque», qui vise à développer l'Outaouais via ses nombreux attraits pour ainsi bonifier son attractivité, son rayonnement, sa compétitivité et son développement.

Des activités de concertation seront menées pour tenter d'attirer de nouveaux résidents dans les différentes MRC de la région ainsi que la ville de Gatineau.

Les priorités de l'Outaouais tournent autour de cinq axes, soit:

Rattraper le retard historique de la région en santé et services sociaux, en éducation et en matière de développement économique;

Favoriser un développement fort et durable des communautés fondé sur la solidarité et sur un arrimage robuste des milieux ruraux et urbains;

Construire une identité régionale forte;

Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable;

Développer l'économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation frontalière par l'innovation et la diversification.

Le ministre régional, Mathieu Lacombe, estime d'ailleurs qu'une identité régionale forte passe par de bons ambassadeurs.

«Je me réjouis, car ce projet permettra de construire une identité régionale forte pour laquelle les partenaires et les communautés seront de formidables ambassadeurs. Ils porteront ainsi, haut et fort, les valeurs de l'Outaouais, la fierté d'y habiter et le bonheur de la voir grandir. Cela fera également en sorte d'insuffler un nouveau dynamisme et une modernité qui favoriseront l'attractivité de notre merveilleuse région. Nous pouvons en être très fiers», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

