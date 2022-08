Une enquête indépendante est en cours à Ottawa après qu'un homme soit mort au terme d'une poursuite policière mardi soir.

Le chauffard de 28 ans tentait d'échapper à un policier qui effectuait une opération radar sur l'autoroute 416.



La poursuite a toutefois été abandonnée par l'agent, qui a retrouvé plus tard le véhicule du fuyard, qui venait de percuter un poteau sur la route Dilworth, au sud de la capitale.

«L’agent a vu un conducteur roulant à grande vitesse et l’a poursuivi», a fait savoir l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario. «L’agent a interrompu la poursuite et a plus tard trouvé le véhicule qui avait heurté un poteau sur Dilworth Road. La mort de l’homme a été constatée sur les lieux.»

Trois enquêteurs et un expert des sciences judiciaires ont été affectés au dossier.

Une autopsie sera réalisée sur le corps de la victime jeudi.

«L’UES exhorte toute personne qui pourrait avoir des renseignements utiles, sous forme de vidéos ou de photographies, dans le cadre de cette enquête à communiquer avec l’enquêteur principal au 1 800 787-8529», a conclu l'UES.

