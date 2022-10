La construction d'un nouveau centre énergétique modernisé à Gatineau a fait mardi un pas de plus vers l'avant.

L'avant-projet sommaire du futur complexe du boulevard Sacré-Cœur a reçu mardi matin l'approbation du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale.



Une partie des installations sera souterraine, ce qui permettra la conversion du site en espace vert public avec des liens piétonniers.

À terme, en mars 2025, le nouveau centre devrait afficher un bilan neutre en carbone et devenir l’une des centrales énergétiques parmi les plus vertes et les plus durables de cette catégorie en Amérique du Nord.