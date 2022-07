Un résident de Saint-André-Avellin devra passer quatre mois en prison et s'acquitter d'une amende de 420 000$ pour sa participation à un stratagème de fraude fiscale.

Stephen Patry, qui opérait dans le domaine de la récupération de marchandises diverses, notamment de catalyseurs, a été reconnu coupable d'infractions relatives à la Loi sur la TVQ et la TPS.



Entre juillet 2017 et décembre 2019, son entreprise aurait prélevé plus de 400 000$ en taxes, sans toutefois le déclarer et transmettre cet argent à Revenu Québec.