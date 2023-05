Une nouvelle plateforme web unique vient d'être lancée afin de promouvoir tous les programmes et services en santé mentale dispensés par les organismes communautaires et institutions publiques de l'Outaouais.

Devant l’évidence que la population vit de plus en plus de détresse psychologique, ce site permettra d'améliorer l'accès aux personnes de la région qui ont un diagnostic ou non en santé mentale.



« Quand une personne qui vit des défis au niveau de sa santé mentale décide de demander de l’aide, elle doit avoir la bonne ressource pour s’orienter et non chercher à gauche et à droite et décider de reculer. » - Jean-François Parent, Président, Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Outaouais

Le site regroupe des organismes locaux pouvant offrir des soins, du soutien et toute autre forme d’aide en santé mentale. Il offre une liste complète de ressources disponibles et une carte interactive pour trouver les services les plus proches.



Il offre également des ressources informatives sur les différents troubles de santé mentale et rend accessible des outils d'appréciation des symptômes qui permettent de trouver le service ou le programme adapté aux besoins.

L'accès à cette ressource se fait via le santementaleoutaouais.ca